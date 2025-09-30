Посольство РФ в Британии: Лондон - автор постановочной провокации в Буче
Лондон, продвигая свою необоснованную версию событий в Буче, пособничает Киеву в сокрытии правды и тем самым обнажает свою причастность к постановочной провокации, сказано в заявлении посольства России в Великобритании.
Так там отреагировали на публикацию в газете The Sunday Times. Дипломаты заявили, что газета опубликовала материал о Буче с опорой на сфабрикованные украинские нарративы о якобы совершенных там военных преступлениях. Весной 2022 года фальсификация событий в Буче была использована, чтобы сорвать переговоры Россия и Украины в Стамбуле. Отмечается, что пока Вооруженные Силы РФ находились в Буче, никаких жалоб на действия российских военных не было, что публично подтвердил мэр А. Федорук на следующий день после ухода подразделений.
А через два дня после их вывода западные журналисты «случайно» получили возможность заснять тела, выложенные вдоль главной улицы Бучи. «Выходит, что в течение двух дней их никто не замечал, а затем вдруг зрение у всех прояснилось. Такое попросту невозможно», — отмечается в заявлении.
Весной 2022 года украинская сторона распространила информацию о якобы убитых российскими военными мирных жителях в населенном пункте Буча под Киевом. Западные СМИ публиковали кадры погибших гражданских. Позже выяснилось, что эта информация была фейком. В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство РФ в Британии: Лондон - автор постановочной провокации в Буче
- Американский эксперт оценил работу мессенджера Max
- Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью»
- Умер композитор Юрий Чернавский
- Россиян предупредили о риске «пузыря» на рынке жилья в 2026-2027 годах
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
- Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
- «Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
- Врач назвал способы замедлить старение человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru