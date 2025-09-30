Так там отреагировали на публикацию в газете The Sunday Times. Дипломаты заявили, что газета опубликовала материал о Буче с опорой на сфабрикованные украинские нарративы о якобы совершенных там военных преступлениях. Весной 2022 года фальсификация событий в Буче была использована, чтобы сорвать переговоры Россия и Украины в Стамбуле. Отмечается, что пока Вооруженные Силы РФ находились в Буче, никаких жалоб на действия российских военных не было, что публично подтвердил мэр А. Федорук на следующий день после ухода подразделений.

А через два дня после их вывода западные журналисты «случайно» получили возможность заснять тела, выложенные вдоль главной улицы Бучи. «Выходит, что в течение двух дней их никто не замечал, а затем вдруг зрение у всех прояснилось. Такое попросту невозможно», — отмечается в заявлении.

Весной 2022 года украинская сторона распространила информацию о якобы убитых российскими военными мирных жителях в населенном пункте Буча под Киевом. Западные СМИ публиковали кадры погибших гражданских. Позже выяснилось, что эта информация была фейком. В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

