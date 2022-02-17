Лавров: Эскалация вокруг Украины - в умах, мозгах и СМИ Запада

Ситуации вокруг Украины обостряется в умах западных политиков и в СМИ, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил на открытии переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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«Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что в связи с этим вопросы о преодолении «того, что они называют эскалацией», следует адресовать Западу.

Между тем американские СМИ сообщили, что к границе Украины прибыли еще 7 тысяч российских военнослужащих, а «вторжение» России начнется после 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияУкраинаСергей Лавров
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