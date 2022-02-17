Лавров: Эскалация вокруг Украины - в умах, мозгах и СМИ Запада

«Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что в связи с этим вопросы о преодолении «того, что они называют эскалацией», следует адресовать Западу.

Между тем американские СМИ сообщили, что к границе Украины прибыли еще 7 тысяч российских военнослужащих, а «вторжение» России начнется после 20 февраля.

