В США назвали новую дату начала «вторжения» России на Украину
Россия якобы начнет «вторжение» на Украину после 20 февраля, пишет американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков.
Ранее издание сообщало, что «нападение» Москвы произойдет 16 февраля.
«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля... Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — указывает газета.
Politico отмечает, что после 20 февраля завершатся совместные учения России и Белоруссии — «крупнейшие со времен холодной войны», и дальнейшие действия РФ продемонстрируют истинные цели Москвы.
Кроме того, 20 февраля завершается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будут участвовать в том числе президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.
«Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит [президент РФ Владимир] Путин», — говорится в материале.
Также 2 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине, и Россия якобы не будет нападать на Украину до конца соревнований, чтобы «осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина».
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