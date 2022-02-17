В США назвали новую дату начала «вторжения» России на Украину

Ранее издание сообщало, что «нападение» Москвы произойдет 16 февраля.

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля... Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — указывает газета.

Politico отмечает, что после 20 февраля завершатся совместные учения России и Белоруссии — «крупнейшие со времен холодной войны», и дальнейшие действия РФ продемонстрируют истинные цели Москвы.

Кроме того, 20 февраля завершается Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будут участвовать в том числе президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

«Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит [президент РФ Владимир] Путин», — говорится в материале.

Также 2 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине, и Россия якобы не будет нападать на Украину до конца соревнований, чтобы «осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина».



