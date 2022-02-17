СМИ: К украинской границе прибыли еще 7 тысяч российских военных
Еще 7 тысяч российских военнослужащих прибыли к границе Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, ранее в регионе находилось 100 тысяч военных. Новые подразделения прибыли к украинской границе, несмотря на заявления Москвы об отводе сил с этих территорий.
При этом Bloomberg не приводит никаких доказательств прибытия войск.
Ранее о наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной заявила британская разведка. Спецслужба так же не привела никаких доказательств.
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