СМИ: К украинской границе прибыли еще 7 тысяч российских военных

По данным агентства, ранее в регионе находилось 100 тысяч военных. Новые подразделения прибыли к украинской границе, несмотря на заявления Москвы об отводе сил с этих территорий.

При этом Bloomberg не приводит никаких доказательств прибытия войск.

Ранее о наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной заявила британская разведка. Спецслужба так же не привела никаких доказательств.

