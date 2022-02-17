Генсек НАТО: Признаков деэскалации ситуации вокруг Украины нет

НАТО не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании организации на уровне глав Минобороны.

Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации вокруг Украины», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Как отметил генсек НАТО, сейчас мир и стабильность в евроатлантическом пространстве «поставлены под угрозу», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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