Генсек НАТО: Признаков деэскалации ситуации вокруг Украины нет

«Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации вокруг Украины», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Как отметил генсек НАТО, сейчас мир и стабильность в евроатлантическом пространстве «поставлены под угрозу», пишет RT.

