«Богомерзкий поступок»: Турция ответит шведам за сожжение Корана в Стокгольме
Из-за антиисламского акта вандализма в Стокгольме вступление Швеции НАТО остается под вопросом, турецкий кабмин обсудит его 23 января.
Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, также являющийся гражданином Швеции, поджег священную для мусульман книгу, Коран, на демонстрации перед турецким посольством 21 января. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что в тот же день в Стокгольме состоялась демонстрация против вступления Швеции в Североатлантический альянс и в поддержку курдских политический беженцев, подвергающихся гонениям в Турции. Палудан также выступает против членства Швеции в НАТО.
Реакция турецкого МИД
Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением сожжения Корана и заявило, что Стокгольм нарушил договоренности. Об этом сообщила газета «Ведомости».
В турецком МИД назвали акт вандализма в отношении священной книги подлым и недопустимым, оскорблением ценностей ислама под прикрытием свободы слова.
Йонсон в Турцию не поедет
В свою очередь глава турецкого минобороны Хулуси Акар отменил визит своего шведского коллеги Пола Йонсона из-за вспыхнувших протестов, которые не могут подавить власти Швеции.
Стокгольм осуждает
Шведское правительство также раскритиковало участников акции. В частности, глава министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что подобные провокации ужасны, и призвал не спекулировать свободой слова, заявив, что далеко не все ее проявления одобряются властями.
Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон добавил, что сжигание Корана — вопиющее неуважение по отношению к приверженцам ислама. Он также подчеркнул, что свобода слова не всегда бывает уместной, и заявил, что сочувствует мусульманам, оскорбленным инцидентом в Стокгольме.
Вступит ли Швеция в НАТО?
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, в июле они подписали протокол о вступлении в НАТО. Будучи действующим членом Альянса, Турция требовала от Хельсинки и Стокгольма объявить ряд курдских организаций террористическими, отменить запрет на поставки оружия Анкаре, а также выдать Турции ряд оппозиционных деятелей, обвиняемых на родине в терроризме и получивших убежище в Финляндии и Швеции.
При этом Эрдоган обсудит с правительством антитурецкие акции и возможность вступления Швеции в НАТО, сообщила газета Posta. Также кабмин Турции обсудит растущую напряженность в отношениях между Анкарой и Стокгольмом.
Православие и ислам: позиция едина
РПЦ выступила с резкой критикой акции в Стокгольме. Так, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал сожжение Корана «актом недопустимого вандализма». Он отметил, что политическое противостояние не должно переходить в попирание границ человечности и оскорбление религиозных святынь.
В свою очередь заместитель Легойды Вахтанг Кипшидзе провел параллель между католической инквизицией, сжигавшей книги, с акцией в Стокгольме, якобы продиктованной демократией, самовыражением и свободой слова.
В свою очередь заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов заявил, что сожжение Корана — не что иное, как сатанизм и «богомерзкий поступок». Он также призвал шведские власти к решительной реакции на акт исламофобии и наказанию участников акции. Аббясов добавил, что шведские радикалы продемонстрировали свою «ментальную ущербность и бездуховность».
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