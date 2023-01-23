«Богомерзкий поступок»: Турция ответит шведам за сожжение Корана в Стокгольме

Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, также являющийся гражданином Швеции, поджег священную для мусульман книгу, Коран, на демонстрации перед турецким посольством 21 января. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в тот же день в Стокгольме состоялась демонстрация против вступления Швеции в Североатлантический альянс и в поддержку курдских политический беженцев, подвергающихся гонениям в Турции. Палудан также выступает против членства Швеции в НАТО.

Реакция турецкого МИД

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением сожжения Корана и заявило, что Стокгольм нарушил договоренности. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В турецком МИД назвали акт вандализма в отношении священной книги подлым и недопустимым, оскорблением ценностей ислама под прикрытием свободы слова.

Йонсон в Турцию не поедет

В свою очередь глава турецкого минобороны Хулуси Акар отменил визит своего шведского коллеги Пола Йонсона из-за вспыхнувших протестов, которые не могут подавить власти Швеции.