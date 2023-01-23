Предвыборный «суперпатриотизм»: Эрдоган не даст Швеции путевку в НАТО
Востоковед рассказал в эфире НСН, что на фоне антиисламских акций в Европе шведский и финский вопросы не будут решены до окончания президентских выборов в Турции.
На фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Вместе с тем он считает, что в любом случае Анкара не примет решения по Швеции и Финляндии до окончания президентских выборов в своей стране.
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить сегодня со своим правительством антитурецкие акции в Стокгольме, а также процесс вступления Швеции в НАТО, пишет газета Posta. Турция до сих пор блокирует этот процесс, а в последние дни ситуацию осложнила акция ультраправых с сожжением Корана в Стокгольме, участники одного из митингов прошлись по портрету Эрдогана, в ответ в Стамбуле протестующие сожгли флаг Швеции. Швейцарский МИД назвал акцию с сожжением Корана «ужасной провокацией» и подчеркнул, что не поддерживает исламофобские убеждения. На фоне произошедшего отменен визит шведского министра обороны в Турцию, который должен был состояться 27 января.
«Турки будут долго торговаться, также как сейчас они выторговали себе позиции по F-16. Это вопрос времени. Их дожмут. И потом надо учитывать, что у Турции выборы, Эрдоган хочет провести их 14 мая, а не 16 июня. Поэтому Эрдоган будет выступать со всем своим суперпатриотизмом со всеми вытекающими отсюда последствиями. В любом случае до выборов он не будет принимать решения», - полагает востоковед.
По словам Багдасарова, США в любом случае «дожмут» Анкару по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Если Эрдоган президентские выборы проиграет, то произойти это может даже быстрее.
«Многим в Турции глубоко наплевать, что происходит в Швеции. Им Эрдоган опостылел по полной программе: огромная инфляция, беспредел по отношению к своим оппонентам… Вопрос в том, выиграет ли он выборы. Если победит Ахмет Давутоглу, человек боле гибкий и менее сумасбродный, то, возможно, договоренностей с Европой и Америкой будет больше. Вообще Турция зависит от США во многих вопросах: экономических, военных и прочих. Поэтому шансы додавить [Турцию] есть», - считает Багдасаров.
Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, а также событий на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска, написала 20 января газета Hürriyet.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, процесс их присоединения к альянсу пока блокируют Турция и Венгрия. Для вступления в НАТО нужно согласие всех членов альянса. Основным требованием турецких властей до сих пор было выдача граждан, которых в Анкаре считают террористами, речь идет о Рабочей партии Курдистана.
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