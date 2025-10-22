В Федерации бодибилдинга России объяснили риски для здоровья женщин-спортсменок
Президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский заявил, что занятия бодибилдингом не повышают уровень смертности среди женщин. В комментарии NEWS.ru он отметил, что проблемы со здоровьем в этом виде спорта связаны не с самим тренировочным процессом, а с применением запрещённых препаратов и чрезмерным обезвоживанием организма.
По словам Вишневского, достоверных случаев смертей среди женщин-бодибилдеров не зафиксировано. Однако он подчеркнул, что использование допинга действительно повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такие препараты способствуют сгущению крови и образованию тромбов. Опасность, добавил эксперт, представляет и обезвоживание, которое часто используется для «сушки» тела перед соревнованиями.
Вишневский также отметил, что современные тенденции в бодибилдинге меняются. Все большую популярность набирают массовые дисциплины, где оцениваются эстетика, пропорции и здоровый внешний вид, а не чрезмерная мышечная масса.
Глава ФББР подчеркнул, что международные и российские спортивные структуры активно борются с допингом. Международная федерация бодибилдинга сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а российская федерация — с РУСАДА, что, по его словам, способствует развитию здорового и безопасного бодибилдинга, передает «Радиоточка НСН».
