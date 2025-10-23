Володин заявил, что Силуанов отказался от Нобелевских премий

Министру финансов Антону Силуанову важна поддержка парламента, который представляет российский народ, а не «премия от Сороса». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения законопроекта об изменениях налогового законодательства.

«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий», - указал председатель Госдумы.

По словам Володина, главе Минфина «этого не надо».

Между тем Антон Силуанов анонсировал индексацию выплат неработающим и работающим пенсионерам на 7,6%, пишет 360.ru.

