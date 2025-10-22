Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее
Проведенная под руководством Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил наглядно продемонстрировала мощь России и заставит Запад «поубавить свои воинственные инстинкты». Такое мнение в эфире ОТР выразил член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник.
По словам парламентария, западные страны постоянно сравнивают свой потенциал с российским, и подобные маневры показывают, что их возможности уступают.
Он отметил, что в последнее время со стороны западных политиков все чаще звучат угрозы в адрес России. Проведенная тренировка, подчеркнул депутат, стала ответом на эти заявления и подтверждением того, что российские ракеты способны «достичь любой точки планеты».
Колесник добавил, что США, вероятно, попытаются ответить аналогичными учениями, однако такие демонстрации, по его словам, не изменят соотношения сил, передает «Радиоточка НСН».
