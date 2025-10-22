Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее

Проведенная под руководством Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил наглядно продемонстрировала мощь России и заставит Запад «поубавить свои воинственные инстинкты». Такое мнение в эфире ОТР выразил член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник.

По словам парламентария, западные страны постоянно сравнивают свой потенциал с российским, и подобные маневры показывают, что их возможности уступают.