Популярность хитов 80-90-х у молодежи объяснили «генетической памятью»
Современная музыка уступает песням 1980-1990-х годов по эмоциональной глубине и качеству исполнения, заявил президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru, комментируя растущую популярность у молодежи певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.
По словам Костина, нынешние композиции нередко проигрывают старым хитам по уровню душевности и выразительности. Он отметил, что в прошлые десятилетия в песнях было гармоничное сочетание текста и музыки, которое позволяло произведениям «доходить до сердца мужчины, женщины и ребёнка».
Глава премии предположил, что возвращение интереса к музыке прошлых лет связано с потребностью слушателей в «качественном материале», которого, по его мнению, не хватает современной эстраде.
Помимо этого, Костин выразил мнение, что любовь к хитам 80-90-х может быть заложена на уровне ДНК. Молодые люди, подчеркнул он, нередко чувствуют и воспринимают музыку, на которой выросли их родители и старшие поколения, передает «Радиоточка НСН».
