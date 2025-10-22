Популярность хитов 80-90-х у молодежи объяснили «генетической памятью»

Современная музыка уступает песням 1980-1990-х годов по эмоциональной глубине и качеству исполнения, заявил президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru, комментируя растущую популярность у молодежи певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

По словам Костина, нынешние композиции нередко проигрывают старым хитам по уровню душевности и выразительности. Он отметил, что в прошлые десятилетия в песнях было гармоничное сочетание текста и музыки, которое позволяло произведениям «доходить до сердца мужчины, женщины и ребёнка».

Влад Соколовский объяснил вторую волну популярности Надежды Кадышевой

Глава премии предположил, что возвращение интереса к музыке прошлых лет связано с потребностью слушателей в «качественном материале», которого, по его мнению, не хватает современной эстраде.

Помимо этого, Костин выразил мнение, что любовь к хитам 80-90-х может быть заложена на уровне ДНК. Молодые люди, подчеркнул он, нередко чувствуют и воспринимают музыку, на которой выросли их родители и старшие поколения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
ТЕГИ:ПесниМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры