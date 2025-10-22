ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

Страны Европейского союза достигли согласия по 19-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление датского председательства в Совете ЕС.

По данным агентства, последнее государство-член, ранее выдвигавшее возражения, сняло свою оговорку, что позволило запустить письменную процедуру утверждения санкций. Уточняется, что если в ходе процедуры не поступит новых возражений, окончательное принятие пакета ожидается утром следующего дня — к 8:00 по брюссельскому времени (9:00 мск), отмечает газета «Известия».

Словакия допустила поддержку нового пакета санкций ЕС против России

19-й пакет санкций ЕС против России включает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а также расширение списка судов, участвующих в обходе ограничений. Теперь в нем более 560 единиц.

Под меры также попадут три китайские компании, среди них два независимых нефтеперерабатывающих завода и одна торговая фирма, которых в Брюсселе подозревают в помощи Москве с поставками топлива, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры