ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России

Страны Европейского союза достигли согласия по 19-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление датского председательства в Совете ЕС.

По данным агентства, последнее государство-член, ранее выдвигавшее возражения, сняло свою оговорку, что позволило запустить письменную процедуру утверждения санкций. Уточняется, что если в ходе процедуры не поступит новых возражений, окончательное принятие пакета ожидается утром следующего дня — к 8:00 по брюссельскому времени (9:00 мск), отмечает газета «Известия».