ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Страны Европейского союза достигли согласия по 19-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление датского председательства в Совете ЕС.
По данным агентства, последнее государство-член, ранее выдвигавшее возражения, сняло свою оговорку, что позволило запустить письменную процедуру утверждения санкций. Уточняется, что если в ходе процедуры не поступит новых возражений, окончательное принятие пакета ожидается утром следующего дня — к 8:00 по брюссельскому времени (9:00 мск), отмечает газета «Известия».
19-й пакет санкций ЕС против России включает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а также расширение списка судов, участвующих в обходе ограничений. Теперь в нем более 560 единиц.
Под меры также попадут три китайские компании, среди них два независимых нефтеперерабатывающих завода и одна торговая фирма, которых в Брюсселе подозревают в помощи Москве с поставками топлива, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru