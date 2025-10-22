Россиян предупредили о вирусных ссылках под видом помощи больным детям

Россиянам начали массово рассылать сообщения с просьбой проголосовать за больного ребенка в благотворительном конкурсе. На деле ссылка ведет не на голосование, а к установке вируса на телефон, рассказал aif.ru заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, такие сообщения часто приходят с взломанных аккаунтов друзей или знакомых. В них указывается имя «Машенька» и ссылка на якобы сайт конкурса, где «золотая медаль» означает получение гранта на лечение.