Россиян предупредили о вирусных ссылках под видом помощи больным детям
Россиянам начали массово рассылать сообщения с просьбой проголосовать за больного ребенка в благотворительном конкурсе. На деле ссылка ведет не на голосование, а к установке вируса на телефон, рассказал aif.ru заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
По его словам, такие сообщения часто приходят с взломанных аккаунтов друзей или знакомых. В них указывается имя «Машенька» и ссылка на якобы сайт конкурса, где «золотая медаль» означает получение гранта на лечение.
Главные признаки мошенничества — подозрительный домен, отсутствие защищенного протокола «https» и попытка вызвать жалость или срочность. После перехода по ссылке на устройство может установиться вредоносная программа или открыться фишинговая страница, похищающая личные данные.
Силаев подчеркнул, что мошенники используют эмоциональное давление, заставляя людей действовать импульсивно. Он советует не переходить по сомнительным ссылкам, проверять сообщения через другие каналы и не доверять просьбам о «быстрой помощи» от знакомых, передает «Радиоточка НСН».
