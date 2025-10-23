При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек
Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
Угрозы горожанам и гражданским объектам в связи с инцидентом нет. Версия, что ЧП произошло из-за БПЛА, не подтверждается.
По словам губернатора, после хлопка в очаге возгорания произошел еще один взрыв. Сейчас на месте пожара ликвидировали открытое горение, ведется проливка.
«На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали... медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», - подчеркнул Текслер.
Власти уточняют данные по пропавшим без вести.
Ранее источник сообщил, что взрыв на предприятии в Копейске мог произойти из-за нарушения технологического процесса, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии
- При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек
- Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее
- Названы профессии, дающие право на высокую и досрочную пенсию в России
- Россиян предупредили о вирусных ссылках под видом помощи больным детям
- В Федерации бодибилдинга России объяснили риски для здоровья женщин-спортсменок
- Популярность хитов 80-90-х у молодежи объяснили «генетической памятью»
- ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
- «Отбитые» и сумасшедшие: Петров поблагодарил Бурунова за отказ вести шоу «Форт»
- Умерла режиссер Наталья Овчинникова, работавшая с Рязановым и Меньшовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru