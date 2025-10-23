При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек

Взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Угрозы горожанам и гражданским объектам в связи с инцидентом нет. Версия, что ЧП произошло из-за БПЛА, не подтверждается.

По словам губернатора, после хлопка в очаге возгорания произошел еще один взрыв. Сейчас на месте пожара ликвидировали открытое горение, ведется проливка.

«На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали... медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», - подчеркнул Текслер.

Власти уточняют данные по пропавшим без вести.

Ранее источник сообщил, что взрыв на предприятии в Копейске мог произойти из-за нарушения технологического процесса, пишет Ura.ru.

