Названы профессии, дающие право на высокую и досрочную пенсию в России

Размер пенсии в России зависит не только от трудового стажа, но и от уровня официальной зарплаты и профессии, пояснил «ФедералПресс» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, страховая пенсия рассчитывается из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), число которых формируется за счет страховых взносов работодателя.

Наибольшие пенсии получают специалисты с высокой квалификацией и стабильным официальным доходом, отметил эксперт. Кроме того, дополнительные баллы начисляются за социально значимые периоды — например, за уход за детьми: от 1,8 ИПК за первого ребёнка до 5,4 за третьего и четвертого.