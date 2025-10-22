«Отбитые» и сумасшедшие: Петров поблагодарил Бурунова за отказ вести шоу «Форт»
Александр Петров сказал, что зря не послушал советов Сергея Бурунова, который ранее вел шоу «Форт», а Виктория Лопырева призналась, что заплакала после одного из испытаний.
Актер Александр Петров и телеведущая Виктория Лопырева рассказали НСН, что для них стало тяжелым испытанием участие в приключенческом телешоу «Форт. Возвращение легенды».
На его премьере побывала специальный корреспондент НСН. Петров впервые выступил в качестве ведущего шоу, поблагодарив за это актера Сергея Бурунова.
«Слава Богу, Сергей Бурунов отказался вести шоу, поэтому я здесь. Наверное, он жалеет об этом. Я всегда думал, что кинематографисты самые "отбитые" люди на планете, но оказалось, что нет, телевизионщики превзошли все мои ожидания, они просто сумасшедшие, по-хорошему. После первой смены первая мысль, которая у меня была: зачем мне это все надо? Меня же предупреждал Бурунов, что будет сложно. Я думал, что у Сереги уже возраст, одышка, а я молодой, спортивный и у меня все получится, но как же он был прав. Я срывал голос, не было сил, но потихонечку начал входить во вкус. Я стал ведущим и мне эта роль понравилась», - отметил актер.
Со своей стороны, принявшая участие в шоу Виктория Лопырева призналась, что одно из испытаний довело ее до слез. При этом она похвалила Петрова.
«Саша Петров был очень органичен в этой роли. Мы разговаривали с ним на тему, что тяжелее - быть актером или ведущим, и он признался, что быть ведущим сложнее. Актер пришел, сыграл свою роль и ушел - пост сдал, пост принял, а ведущий постоянно там. Это новая для него роль, и он блестяще с ней справился. У меня же от шоу классные впечатления. Единственное, я поняла, что физически не так готова, как предполагала. Физически мне было тяжеловато. У меня было одно испытание, когда я просто заплакала», - призналась собеседница НСН.
Актер Роман Курцын ранее рассказал «Радиоточке НСН» о секретах фильма «Горыныч», главную роль в котором сыграл Александр Петров.
