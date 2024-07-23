Куда исчез Байден? В Сети пошли слухи о смерти президента США

Президент Соединенных Штатов не выходит на публику со среды, 18 июля, когда он заразился коронавирусом. Тогда в американской администрации сообщили, что Байден ушел на самоизоляцию и продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме. В воскресенье, 21 июля, в письменном заявлении Байден объявил об отказе от участия в выборах главы государства и предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии.

Врач Байдена утверждает, что симптомы вируса почти полностью исчезли. Сам Байден по аудиосвязи выступил с речью на первом выступлении Харрис перед предвыборных штабом. В ходе выступления Харрис обратилась по громкой связи к президенту с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно.

СЛУХИ О СМЕРТИ БАЙДЕНА

Приспущенный флаг над Капитолием породил спекуляции и массу слухов в Сети о смерти президента США. На самом деле его приспустили из-за кончины конгрессвумен Шейлы Джексон Ли. Она представляла 18-й округ Техаса в палате представителей и умерла 19 июля. Согласно правилам конгресса, в случае кончины одного из членов флаг над Капитолием приспускается в день смерти и на следующий, зачастую траур продлевается вплоть до похорон.

При этом приспущенный флаг над правительственным зданием в США не является редкостью. Флаги приспускают не только в случае смерти действующего или бывшего чиновника, но также и в связи со стихийными бедствиями, национальными катастрофами и массовой стрельбой. В соцсетях безосновательно считают, что от американцев «скрывают смерть президента».

Кроме того, издание Daily Mail сообщило, что в Сети распространяются теории заговора, которые связаны с подлинностью подписи Джо Байдена под его письмом о выходе из президентской гонки. По мнению пользователей соцсетей, подпись под документом была подчеркнута снизу, а Байден никогда так раньше не делал.

Издание указало, что одним из тех, кто в соцсетях поделился теорией заговора, стал бывший спонсор демократов, миллиардер Билл Экман. По его словам, президент не подчеркивал свою подпись снизу и привел в пример несколько подписей американского лидера.

На этом фоне конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт даже потребовала от Байдена до конца понедельника, 22 июля, доказать, что он жив. Она отметила, что молчание президента является «недопустимым».