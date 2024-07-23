Куда исчез Байден? В Сети пошли слухи о смерти президента США
В расписании Байдена говорится, что 23 июля он вернется на рабочее место в Белом доме. Президент не появлялся на публике с 18 июля. Между тем республиканцы призвали представить доказательства того, что Байден жив. В Сети также пошли слухи о смерти лидера.
Американский лидер Джо Байден планирует вернуться на рабочее место в Белом доме сегодня, 23 июля. В последние дни он находился на изоляции в своем доме в штате Делавэр после заражения коронавирусом. Соответствующая информация приводится в расписании президента.
Отмечается, что Байден покинет свой дом днем и прибудет в Белый дом в 14:30 по местному времени (21:30 мск). Спустя полчаса для него проведут закрытый брифинг.
Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент и его ближайшие советники готовят речь, с которой Байден планирует обратиться к нации в ближайшие дни. Указывается, что в ней он объяснит, почему решил выйти из президентской гонки. Предполагается, что лидер выступит с речью сразу после возвращения в Вашингтон из резиденции штата Делавэр.
Президент Соединенных Штатов не выходит на публику со среды, 18 июля, когда он заразился коронавирусом. Тогда в американской администрации сообщили, что Байден ушел на самоизоляцию и продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме. В воскресенье, 21 июля, в письменном заявлении Байден объявил об отказе от участия в выборах главы государства и предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии.
Врач Байдена утверждает, что симптомы вируса почти полностью исчезли. Сам Байден по аудиосвязи выступил с речью на первом выступлении Харрис перед предвыборных штабом. В ходе выступления Харрис обратилась по громкой связи к президенту с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно.
СЛУХИ О СМЕРТИ БАЙДЕНА
Приспущенный флаг над Капитолием породил спекуляции и массу слухов в Сети о смерти президента США. На самом деле его приспустили из-за кончины конгрессвумен Шейлы Джексон Ли. Она представляла 18-й округ Техаса в палате представителей и умерла 19 июля. Согласно правилам конгресса, в случае кончины одного из членов флаг над Капитолием приспускается в день смерти и на следующий, зачастую траур продлевается вплоть до похорон.
При этом приспущенный флаг над правительственным зданием в США не является редкостью. Флаги приспускают не только в случае смерти действующего или бывшего чиновника, но также и в связи со стихийными бедствиями, национальными катастрофами и массовой стрельбой. В соцсетях безосновательно считают, что от американцев «скрывают смерть президента».
Кроме того, издание Daily Mail сообщило, что в Сети распространяются теории заговора, которые связаны с подлинностью подписи Джо Байдена под его письмом о выходе из президентской гонки. По мнению пользователей соцсетей, подпись под документом была подчеркнута снизу, а Байден никогда так раньше не делал.
Издание указало, что одним из тех, кто в соцсетях поделился теорией заговора, стал бывший спонсор демократов, миллиардер Билл Экман. По его словам, президент не подчеркивал свою подпись снизу и привел в пример несколько подписей американского лидера.
На этом фоне конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт даже потребовала от Байдена до конца понедельника, 22 июля, доказать, что он жив. Она отметила, что молчание президента является «недопустимым».
На телеканале Fox News также призвали представить доказательства того, что американский лидер жив. Ведущие и гости студии назвали странным, что Байден не заявил о снятии с выборов на камеру, а сделал это в форме письма. В ответ на все заявления Белый дом сообщил, что 22 июля президент в виртуальном формате проводил встречи с чиновниками по национальной безопасности. Кроме того, в понедельник Байден опубликовал пост в соцсети Х.
«Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом», – написал глава государства.
ХАРРИС ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД
Тем временем Камала Харрис получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии. Соответствующие подсчеты привели телеканал CNN и агентство Associated Press.
Последнее отметило, что Харрис поддержали как минимум 2579 делегатов, а для одобрения ее кандидатуры в первом туре необходимы голоса 1976 однопартийцев. В свою очередь CNN не приводит точное число делегатов, однако подчеркивает, что их значительно больше, чем 1976. Телеканал сделал подсчеты на основании публичных заявлений о поддержке Харрис, своих беседах с делегатами, а также репортажах.
Председатель Национального комитета демократов Джейми Харрисон уточнил, что партия выберет своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа, точная дата пока не назначена.
Ранее Харрис подтвердила, что намерена баллотироваться в президенты. Вице-президент США пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы объединить Демократическую партию и страну, а также победить бывшего президента страны Дональда Трампа. На этом фоне Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена.
Ряд экспертов сходятся во мнении, что у демократов нет претендентов на пост главы государства, кроме Харрис. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, вице-президент США является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии.
«Если не Камала Харрис… Других там вообще практически нет. Всегда говорили, что Мишель Обама возможный кандидат. Но она сама отказывалась от каких-либо политических амбиций. Она говорила, что политика – это грязное дело и все эти политические вопросы вообще не для нее. Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии – ред. НСН) – это вообще политик второго, третьего эшелона. Проблема в кризисе лидерства Демократической партии. Реально она не смогла сгенерировать новых лидеров. Поэтому такая печальная картина», – говорил Блохин в разговоре с НСН.
Тем временем, по данным платформы для сбора средств ActBlue, американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 млн долларов для предвыборной кампании Харрис. Отмечается, что за пять часов было пожертвовано свыше 27,5 млн долларов. Платформа подчеркнула, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.
В январе 2019 года Камала Харрис объявила об участии в президентской гонке, но в декабре того же года сняла свою кандидатуру. Позднее она призвала своих сторонников голосовать за Байдена. В ноябре Джо Байден и Камала Харрис, которая баллотировалась в связке с ним как кандидат на пост вице-президента, победили Трампа и Майка Пенса. Она стала первой женщиной, первой американкой азиатского происхождения и первой афроамериканкой на посту вице-президента, передает «Радиоточка НСН».
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