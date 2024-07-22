«Печальная картина»: Харрис назвали единственным кандидатом от демократов

Издание Politico и CNN со ссылкой на источники указали, что Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов после совещания с двумя ближайшими советниками – Стивом Рикетти и Майком Донилоном. Согласно данным, они представили Байдену «убийственную информацию». Так, кроме изложения новых тревог конгрессменов и обновленной статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов Байдена переизбраться.

Съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты Соединенных Штатах не существует. Таким образом, на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

