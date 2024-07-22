«Печальная картина»: Харрис назвали единственным кандидатом от демократов
Мишель Обама сама отказывалась от политических амбиций, а Гэвин Ньюсом является политиком третьего эшелона, отметил в эфире НСН Константин Блохин.
Вице-президент США Камала Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту до конца своего срока. Также Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис от Демократической партии на выборах. Харрис уже включилась в работу: подала заявку в американскую ЦИК, начала обзванивать демократов в конгрессе США, чтобы заручиться поддержкой, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Блохин считает, что демократы не смогли «сгенерировать» лидеров в партии.
«Если не Камала Харрис… Других там вообще практически нет. Всегда говорили, что Мишель Обама возможный кандидат. Но она сама отказывалась от каких-либо политических амбиций. Она говорила, что политика – это грязное дело и все эти политические вопросы вообще не для нее. Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии – ред. НСН) – это вообще политик второго, третьего эшелона. Проблема в кризисе лидерства Демократической партии. Реально она не смогла сгенерировать новых лидеров. Поэтому такая печальная картина», - сказал Блохин.
Он отметил, что рейтинги Харрис невысокие, а также выразил уверенность, что Байден снялся с выборов из-за давления финансовых доноров.
«Ситуацию это не меняет, очевидно, что рейтинги Харрис и так не слишком высокие. Понятно, что Байден отказался от борьбы, вероятно, из-за высокого прессинга финансовых доноров и политических тяжеловесов как Обама (Барак, экс-президент США – ред. НСН), так и Нэнси Пелоси (экс-спикер палаты представителей – ред. НСН). Сам Байден просто так не отказался бы, он бы и дальше продолжал участвовать в гонке. Также сегодня демпартия в кризисе, потому что реальных кандидатов, которые могут быть сопоставимы с Трампом (Дональд, экс-президент США – ред. НСН), у нее нет», - добавил собеседник НСН.
Издание Politico и CNN со ссылкой на источники указали, что Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов после совещания с двумя ближайшими советниками – Стивом Рикетти и Майком Донилоном. Согласно данным, они представили Байдену «убийственную информацию». Так, кроме изложения новых тревог конгрессменов и обновленной статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов Байдена переизбраться.
Съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты Соединенных Штатах не существует. Таким образом, на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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