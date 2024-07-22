Давление или здоровье? Байден вышел из президентской гонки, Харрис собирает деньги
После отказа Байдена от участия в выборах президента, республиканцы требуют от него немедленно уйти в отставку. Между тем вице-президент США Харрис заявила, что будет бороться за место главы государства.
Президент США Джо Байден должен немедленно уйти в отставку с должности после отказа от выдвижения на новый срок, заявил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.
По его словам, перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае, если Байден уступит место вице-президенту Камале Харрис, которая является «соучастницей провальной политики» действующей администрации.
«Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента. Он должен немедленно подать в отставку. (Выборы президента – ред. НСН) 5 ноября – это не так скоро», – написал он в соцсети Х.
Такую же причину называют и другие конгрессмены-республиканцы, которые требуют от президента сложить полномочия из-за его «непригодности» исполнять обязанности главы государства. К этому требованию также присоединились и сенаторы: республиканцы Рик Скотт и Элиз Стефаник. При этом Скотт отметил, что нужно не допустить выдвижения Харрис на пост президента.
«Мы не можем позволить, чтобы американская мечта была разрушена и заменена калифорнийским социализмом», – сказал он.
ПОЧЕМУ БАЙДЕН ПОКИНУЛ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ГОНКУ
Вечером в воскресенье, 21 июля, Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Он отметил, что будет исполнять обязанности президента до конца своего срока. Байден также заявил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов, и призвал их «объединиться и победить Трампа» (Дональд, экс-президент США – ред. НСН).
Глава государства также пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе.
СМИ в Соединенных Штатах сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он делал паузы и запинался, не всегда четко формулировал мысль. После мероприятия в объектив журналистов попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. На этом фоне в Демократической партии все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается Харрис.
Также ходит много слухов о состоянии здоровья Байдена. Однако телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что решение Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. При этом президент на прошлой неделе заразился коронавирусом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся хрипоте и кашле.
Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствовал себя лучше. Спустя несколько часов после отчета Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.
Вместе с тем издание Politico и CNN со ссылкой на источники указали, что Байден принял решение снять свою кандидатуру с выборов после совещания с двумя ближайшими советниками – Стивом Рикетти и Майком Донилоном. Согласно данным, они представили Байдену «убийственную информацию». Так, кроме изложения новых тревог конгрессменов и обновленной статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов Байдена переизбраться.
Ряд экспертов ранее отмечали, что если Байден откажется от президентской гонки, то он распишется в неспособности управлять США. По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, таким шагом Байден подтвердит свою неэффективность как лидера страны.
«Если Байден скажет, что отказывается от участия в предстоящих президентских выборах, он распишется в своей неэффективности как лидера страны, он покажет, что уже сейчас еле-еле управляет США», – сказал Блохин в разговоре с НСН.
ХАРРИС И РЕКОРДНЫЕ СБОРЫ НА КАМПАНИЮ
Камала Харрис 21 июля заявила, что намерена бороться за пост президента США от демократов. Ее первое публичное заявление после отказа Байдена от выдвижения распространил их общий штаб. Вице-президент США пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы объединить Демократическую партию и страну, а также победить Трампа.
Также Харрис поблагодарила Байдена за его деятельность и назвала честью возможность работать вместе. Она напомнила, что выборы состоятся через 107 дней и указала, что у партии для консолидации осталось очень мало времени.
«Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим», – сказала Харрис.
Между тем CNN со ссылкой на источники сообщил, что Харрис уже активизировалась и начала обзванивать демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее номинацию. Указывается, что Харрис созванивалась, в частности, с председателем фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. Также сообщается, что команда Харриса связывается с сенаторами.
Тем временем, по данным платформы для сбора средств ActBlue, американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 млн долларов для предвыборной кампании Харрис. Отмечается, что за пять часов было пожертвовано свыше 27,5 млн долларов. Платформа подчеркнула, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.
В январе 2019 года Камала Харрис объявила об участии в президентской гонке, но в декабре того же года сняла свою кандидатуру. Позднее она призвала своих сторонников голосовать за Байдена. В ноябре Джо Байден и Камала Харрис, которая баллотировалась в связке с ним как кандидат на пост вице-президента, победили Трампа и Майка Пенса. Она стала первой женщиной, первой американкой азиатского происхождения и первой афроамериканкой на посту вице-президента.
Съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты Соединенных Штатах не существует. Таким образом, на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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