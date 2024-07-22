Давление или здоровье? Байден вышел из президентской гонки, Харрис собирает деньги

Такую же причину называют и другие конгрессмены-республиканцы, которые требуют от президента сложить полномочия из-за его «непригодности» исполнять обязанности главы государства. К этому требованию также присоединились и сенаторы: республиканцы Рик Скотт и Элиз Стефаник. При этом Скотт отметил, что нужно не допустить выдвижения Харрис на пост президента.

«Мы не можем позволить, чтобы американская мечта была разрушена и заменена калифорнийским социализмом», – сказал он.

ПОЧЕМУ БАЙДЕН ПОКИНУЛ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ГОНКУ

Вечером в воскресенье, 21 июля, Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Он отметил, что будет исполнять обязанности президента до конца своего срока. Байден также заявил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов, и призвал их «объединиться и победить Трампа» (Дональд, экс-президент США – ред. НСН).

Глава государства также пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации на этой неделе.

СМИ в Соединенных Штатах сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он делал паузы и запинался, не всегда четко формулировал мысль. После мероприятия в объектив журналистов попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. На этом фоне в Демократической партии все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается Харрис.

Также ходит много слухов о состоянии здоровья Байдена. Однако телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что решение Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. При этом президент на прошлой неделе заразился коронавирусом, но в последние дни шел на поправку, хотя в субботу его лечащий врач еще заявлял о сохраняющихся хрипоте и кашле.

Согласно отчету врача за воскресенье, Байден чувствовал себя лучше. Спустя несколько часов после отчета Байден выпустил заявление о том, что не будет избираться на второй срок.