Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции из-за выхода Байдена из гонки
Вице-президент Соединенных Штатов, которая стала кандидатом на пост главы государства Камала Харрис, во время выступления перед избирательным штабом назвала избирательную кампанию демократов в стране «американскими горками».
По ее словам, это произошло на фоне решения президента Джо Байдена выйти из президентской гонки. Вице-президент отметила, что испытывает «смешанные эмоции» из-за решения главы США отказаться от переизбрания.
Тем временем, в США выясняют, куда пропал Байден. В Вашингтоне над Капитолием приспустили государственные флаги страны. Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru