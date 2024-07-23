Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции из-за выхода Байдена из гонки

По ее словам, это произошло на фоне решения президента Джо Байдена выйти из президентской гонки. Вице-президент отметила, что испытывает «смешанные эмоции» из-за решения главы США отказаться от переизбрания.

Тем временем, в США выясняют, куда пропал Байден. В Вашингтоне над Капитолием приспустили государственные флаги страны. Конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив и прокомментировать, в курсе ли, что он покинул президентскую гонку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

