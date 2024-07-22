«Долежит до января?»: Вассерман сравнил президентские возможности Байдена и Харрис

«Уйдет Байден до конца срока или нет, угадать совершенно невозможно. Сейчас по этому поводу идет большая разборка в руководстве Демократической партии. Есть доводы и за его уход, и против его ухода, какие возьмут верх, неизвестно. Но, на мой взгляд, Харрис с президентскими полномочиями еще страшнее, чем Байден. Действующему лидеру США мешает думать Альцгеймер, а Харрис, похоже, с детства думать не приучена. Поэтому я бы предпочел, чтобы Байден долежал на своем посту до 20 января», — резюмировал парламентарий.

В свою очередь зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что вероятность того, что Байден перестанет быть президентом до истечения срока полномочий, минимальная.



«Все сделано как раз для того, чтобы он оставался президентом, пока та же вице-президент США Камала Харрис будет пытаться победить на грядущих выборах. Если он уйдет сейчас, Харрис придется исполнять обязанности президента и одновременно вести предвыборную кампанию, что во всех смыслах непросто. Команда Байдена в состоянии все сделать так, чтобы это выглядело игрой на руку кандидата в президенты от Демократической партии. У президента большой административный ресурс, под ним министерство юстиции, возможность использовать целый ряд факторов, включая федеральный бюджет и федеральные службы, расположенные во всех штатах. А если человек либо уже не президент, либо является одновременно президентом и кандидатом в президенты, у него возникают большие обязанности касательно президентской кампании. Другой вопрос, позволит ли здоровье Байдену оставаться президентом США, однако схема очень удобная — Байден заканчивает дела, прикрывает Харрис и очищает ей путь к возможной победе, столь желанной для демократов», — сказал Климов.



Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии.

