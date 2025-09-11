Директор ФБР Кэш Патель позднее заявил в соцсети X, что бюро подключилось к расследованию. Позднее он также заявил, что задержанный к убийству не причастен, то есть настоящий убийца все еще на свободе.

В поддержку Кирка выступили видные республиканцы. Шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп выразили ему солидарность.

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что молится за Кирка, назвав его «великолепным человеком от начала до конца». Позднее он же сообщил о смерти Кирка.

«Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли», - написал он.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти Кирка.

«Левые — партия убийц», — написал Маск, реагируя на обсуждение трагедии среди пользователей.

Он подчеркнул, что подобные инциденты стали результатом политической поляризации в США и роста агрессии между сторонниками различных партий.

КИРК ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО

Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году, сообщает CNN.

«Чарли Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на выборах 2024 года, и Трамп отдает должное Кирку за привлечение молодежи к выборам», — говорится в сообщении.

СМИ вспомнили речь Трампа, в которой он утверждал, что за него проголосовало большое число молодых людей.

Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине.