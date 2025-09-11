Кто следующий? В убийстве Чарли Кирка обнаружили «украинский след»
Американский консервативный активист Чарли Кирк скончался от полученных ранений во время своего выступления. Он сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на выборах и активно выступал против поддержки Украины.
Накануне исполнительный директор праворадикального движения Turning Point USA, активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время дебатов в Университете долины Юта. Позднее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Кирк скончался.
Кирку был 31 год, он является известным сторонником Трампа. Активист часто выступал перед молодежной аудиторией, продвигая консервативные взгляды и традиционные ценности.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
10 сентября после выстрела Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. На видео из соцсетей видно, что нападавший ранил политика в шею. Стрелок был задержан сразу же, пишут СМИ.
Предположительно, покушение на Кирка совершил Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта, пишет Fox. По данным СМИ, он стрелял в Кирка с крыши.
Директор ФБР Кэш Патель позднее заявил в соцсети X, что бюро подключилось к расследованию. Позднее он также заявил, что задержанный к убийству не причастен, то есть настоящий убийца все еще на свободе.
В поддержку Кирка выступили видные республиканцы. Шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп выразили ему солидарность.
Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что молится за Кирка, назвав его «великолепным человеком от начала до конца». Позднее он же сообщил о смерти Кирка.
«Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли», - написал он.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти Кирка.
«Левые — партия убийц», — написал Маск, реагируя на обсуждение трагедии среди пользователей.
Он подчеркнул, что подобные инциденты стали результатом политической поляризации в США и роста агрессии между сторонниками различных партий.
КИРК ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО
Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году, сообщает CNN.
«Чарли Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на выборах 2024 года, и Трамп отдает должное Кирку за привлечение молодежи к выборам», — говорится в сообщении.
СМИ вспомнили речь Трампа, в которой он утверждал, что за него проголосовало большое число молодых людей.
Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине.
По его словам, бывший глава государства провоцировал третью мировую войну, якобы разрешая Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
Украинского президента Владимира Зеленского он называл «незаконной власть» и задавался вопросом, зачем США дают оружие и деньги стране, «которую мало кто может найти на карте».
Кирк утверждал, что восточная часть Украины исторически принадлежит Москве, а в стране действуют биолаборатории, финансируемые американцами. Крым Кирк признавал российским.
Также политик призывал возобновить дипломатические каналы с РФ и называл идею считать Россию врагом США ошибочной.
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в соцсети Х команду американского лидера Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц.
Так политик отреагировал на убийство американского активиста Чарли Кирка. По словам Медведева, в последнее время именно люди, придерживающиеся леволиберальных взглядов, все чаще совершают политические преступления и убийства. Замглавы привел в пример попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Кто следующий? Возможно, команде MAGA (Make America Great Again, прим. НСН) пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — отметил Медведев.
На мероприятии, где убили Чарли Кирка, не было достаточного уровня безопасности, пишет CNN со ссылкой на очевидцев. Свидетели Джереми и Эми Кинг уточнили, что имели при себе входной билет, однако его никто не проверял.
Напомним, что в прошлом году покушению подвергся и сам Трамп. Покушение на тогда еще бывшего президента и предполагаемого кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании (Батлер) в рамках предвыборной кампании президента США 2024 года.
В США после убийства активиста Чарли Кирка спецслужбы оцепили Белый дом, сообщает Washington Post. По данным издания, вокруг американской администрации установили масштабный периметр безопасности. Кроме того, у Белого дома спустили флаги. Распоряжение отдал президент Дональд Трамп.
Трамп пообещал найти «всех и каждого», кто причастен к убийству Кирка.
