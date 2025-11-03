В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ

В немецком Гамбурге в ночь на понедельник был подожжен автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага и парламентского управляющего фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 3:20 по местному времени в районе Отмаршен. По данным издания, Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности спустя несколько часов после происшествия и уведомили о пожаре.

Позднее, по данным Bild, на сайте Indymedia появилось заявление, в котором ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя «Антифа». Сообщение было опубликовано примерно через 12 часов после возгорания. Местные жители рассказали, что услышали громкие хлопки и заметили пламя, вырывающееся из машины. Когда на место прибыли пожарные, в западной части города уже горели четыре автомобиля.

Расследование инцидента передано в подразделение полиции по защите государства, которое занимается делами, связанными с политически мотивированными преступлениями, передает «Радиоточка НСН».

