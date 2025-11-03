В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ

В немецком Гамбурге в ночь на понедельник был подожжен автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага и парламентского управляющего фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 3:20 по местному времени в районе Отмаршен. По данным издания, Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности спустя несколько часов после происшествия и уведомили о пожаре.