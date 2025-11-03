В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ
В немецком Гамбурге в ночь на понедельник был подожжен автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага и парламентского управляющего фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна. Об этом сообщила газета Bild.
Инцидент произошел около 3:20 по местному времени в районе Отмаршен. По данным издания, Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности спустя несколько часов после происшествия и уведомили о пожаре.
Позднее, по данным Bild, на сайте Indymedia появилось заявление, в котором ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя «Антифа». Сообщение было опубликовано примерно через 12 часов после возгорания. Местные жители рассказали, что услышали громкие хлопки и заметили пламя, вырывающееся из машины. Когда на место прибыли пожарные, в западной части города уже горели четыре автомобиля.
Расследование инцидента передано в подразделение полиции по защите государства, которое занимается делами, связанными с политически мотивированными преступлениями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гамбурге сожгли автомобиль семьи депутата Бундестага от партии АдГ
- Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»
- Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят угрозы и вызовы в Москве
- Орбан обвинил и украинцев в утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии
- Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за незаконное проведение абортов
- Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован
- В Италии раскрыли банду, похищавшую одежду Versace и продававшую ее онлайн
- В США предотвратили теракт, готовившийся сторонниками ИГ в Мичигане
- Военные следователи проверяют беглого рядового на причастность к новому убийству
- В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru