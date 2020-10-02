Кто агент ЦРУ? Навальный идет на Кремль

Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за слова о сотрудничестве оппозиционера с американскими спецслужбами.

Песков ранее заявил, что Навального инструктировали в ЦРУ. Это заявление было сделано на фоне обвинений Навального в том, что в его возможном отравлении замешано высшее руководство России, включая первое лицо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также объяснил обвинения оппозиционера в адрес главы государства работой в интересах западных стран.

«Навальный – бесстыдник и подлец! Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», - приводит сайт Госдумы слова председателя нижней палаты парламента.

Коллеги по российскому парламенту согласились с ним. Так, депутат Госдумы РФ Олег Морозов в эфире НСН заявил что обвинения Навального в адрес Путина звучат нелепо.

«Эти заявления звучат нелепо и смешно! Это очевидное надувание щек перед его европейскими и американскими хозяевами. Ему и его соратникам, заказчикам надо, чтобы как можно чаще с фамилией "Навальный" звучала фамилия российского президента. Очевидно, что вне этой повестки, этого мифического "Новичка", страшного ФСБ, российского политического руководства - вся история с Навальным обнуляется, становится никому не нужной. Это очевидная PR-компания имени господина Навального, для которой хороши все средства», - считает Морозов.