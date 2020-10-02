Кто агент ЦРУ? Навальный идет на Кремль
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил российского оппозиционера в связях с ЦРУ.
Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за слова о сотрудничестве оппозиционера с американскими спецслужбами.
Песков ранее заявил, что Навального инструктировали в ЦРУ. Это заявление было сделано на фоне обвинений Навального в том, что в его возможном отравлении замешано высшее руководство России, включая первое лицо.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также объяснил обвинения оппозиционера в адрес главы государства работой в интересах западных стран.
«Навальный – бесстыдник и подлец! Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», - приводит сайт Госдумы слова председателя нижней палаты парламента.
Коллеги по российскому парламенту согласились с ним. Так, депутат Госдумы РФ Олег Морозов в эфире НСН заявил что обвинения Навального в адрес Путина звучат нелепо.
«Эти заявления звучат нелепо и смешно! Это очевидное надувание щек перед его европейскими и американскими хозяевами. Ему и его соратникам, заказчикам надо, чтобы как можно чаще с фамилией "Навальный" звучала фамилия российского президента. Очевидно, что вне этой повестки, этого мифического "Новичка", страшного ФСБ, российского политического руководства - вся история с Навальным обнуляется, становится никому не нужной. Это очевидная PR-компания имени господина Навального, для которой хороши все средства», - считает Морозов.
Тем не менее, далеко не все российские политики разделяют такую точку зрения. Глава фракции «Яблоко» в заксобрании Псковской области Лев Шлосберг рассказал НСН, что Навальный обвиняет Путина, прежде всего, в бездействии.
«Нет никаких сомнений, что Путин в курсе произошедшего. Уверен, что такая информация была им запрошена и предоставлена немедленно, но с 20 августа прошло уже 40 дней, а уголовное дело не возбуждено. Обвинение Алексея Навального в адрес Владимира Путина, на мой взгляд, это в первую очередь обвинение в бездействии», - считает Шлосберг.
Как бы то ни было, но представлять интересы Навального в суде против Пескова уже вызвался известный адвокат, правда, с не самой однозначной репутацией. Бывший адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев заявил о готовности представлять интересы Навального в суде. Пашаев после защиты Ефремова был лишён статуса адвоката. Однако это не является помехой, заверил собеседник НСН.
«Для того, чтобы представлять интересы Навального или других лиц, мне не требуется адвокатский статус. Это представляется по доверенности», - сказал он.
Стоит отметить, что никто из сторонников оппозиционера не предлагал Пашаеву защищать Навального в суде. Да и в силу всем известных причин вряд ли предложит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на период каникул
- Врач Трампа рассказал о его самочувствии
- Украина оказалась главным транзитом «санкционки» в Россию
- Сирены МЧС «завоют» по всей России
- Пожилых учителей переведут на «дистанционку» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru