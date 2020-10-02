Пашаев готов защищать Навального в иске против Пескова
Временное отсутствие адвокатского статуса не мешает участвовать в судебных процессах, заявил в эфире НСН бывший адвокат Михаила Ефремова.
Скандально известный адвокат Эльман Пашаев, имя которого прогремело на всю страну в ходе суда над актёром Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП, в беседе с НСН заявил о готовности участвовать в судебном процессе между оппозиционером Алексеем Навальным и пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.
В четверг, 1 октября, Навальный объявил о намерении судиться с представителем Кремля из-за его слов о том, что с политиком якобы работают специалисты Центрального разведывательного управления США. «Я подаю в суд на Пескова», - написал в своём блоге Навальный и потребовал публично показать доказательства.
Адвокат Эльман Пашаев в эфире НСН ответил на вопрос, согласен ли он защищать оппозиционера.
«И не только Навального. Каждый гражданин имеет возможность обратиться в суд и восстановить нарушение своих прав. Любой юрист учится представлять интересы каждого гражданина, независимо от его позиции», - отметил он.
Пашаев после защиты Ефремова в суде был временно лишён статуса адвоката. Однако это не является помехой, заверил собеседник НСН.
«Для того, чтобы представлять интересы Навального или других лиц, мне не требуется адвокатский статус. Это представляется по доверенности», - сказал он.
Вместе с тем Пашаев затруднился сказать, какую линию защиты выбрал бы в деле оппозиционера, так как не видел документов. Он не стал рассуждать и о возможном исходе дела.
«Не факт, что каждое обращение заканчивается победой», - подчеркнул Пашаев.
Ранее о возможной связи Навального с западными спецслужбами заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это, в частности, подтверждает интервью, которое Навальный дал немецкому изданию Spiegel. Он рассказал о версии своего отравления, которая могла быть проработана агентами ЦРУ, посещавшими его в Германии.
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