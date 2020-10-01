Володин - Навальному: «Бесстыдник, Путин спас тебе жизнь!»

На это Володин ответил, что Навального искренне спасали все – «от пилотов и врачей до президента». По его словам, делать такие заявления может только «непорядочный человек». Спикер Госдумы предположил, что «Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран»:

"Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось", - заявил Володин.

Ранее экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью НСН посоветовал Навальному нанять охрану после возвращения в Россию.



«Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - убежден Гудков.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».

