Володин - Навальному: «Бесстыдник, Путин спас тебе жизнь!»
Спикер Госдумы ответил оппозиционеру на обвинения президента страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес Владимира Путина работой в интересах западных стран.
«Навальный – бесстыдник и подлец! Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», - приводит сайт Госдумы слова председателя нижней палаты парламента.
Ранее Навальный заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Путин причастен к его отравлению: «Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», - сказал оппозиционер. Он также отметил, что собирается вернуться в Россию и ничего не боится.
На это Володин ответил, что Навального искренне спасали все – «от пилотов и врачей до президента». По его словам, делать такие заявления может только «непорядочный человек». Спикер Госдумы предположил, что «Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран»:
"Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось", - заявил Володин.
Ранее экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью НСН посоветовал Навальному нанять охрану после возвращения в Россию.
«Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - убежден Гудков.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».
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