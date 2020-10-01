В Госдуме обвинения Навального в адрес Путина считают «надуванием щёк»
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что громкие обвинения Навального - попытка «выслужиться» перед западными «хозяевами». А вот бывший депутат Госдумы уверен, что Навальному после возвращения потребуются телохранители.
В интервью Der Spiegel российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Он также уточнил, что других версий произошедшего у него нет. Кроме того, Навальный планирует после курса лечения в Германии вернуться в Россию, чтобы «оставаться парнем, который не боится».
Депутат Госдумы РФ Олег Морозов в эфире НСН заявил что обвинения Навального в адрес Путина звучат нелепо.
«Эти заявления звучат нелепо и смешно! Это очевидное надувание щек перед его европейскими и американскими хозяевами. Ему и его соратникам, заказчикам надо, чтобы как можно чаще с фамилией "Навальный" звучала фамилия российского президента. Очевидно, что вне этой повестки, этого мифического "Новичка", страшного ФСБ, российского политического руководства - вся история с Навальным обнуляется, становится никому не нужной. Это очевидная PR-компания имени г-на Навального, для которой хороши все средства», - считает Морозов.
Он также напомнил, что российская сторона предлагает «вместе изучать анализы г-на Навального, следы на его одежде», чтобы установить причины произошедшего с оппозиционером.
«Это дело специалистов. А, когда делается только один вывод, что за этим стоит политическое руководство нашей страны, то выглядит именно как домыслы, потому что никаких доказательств нет. Даже европейцы смущаются вот так прямо увязывать это отравление непосредственно с политическим руководством России. Они намекают на это, но не швыряются с ходу такими обвинениями. Говорится это только устами Навального, ему ведь можно, он-то человек без правил», - заключил депутат.
А вот экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН предложил Навальному нанять профессиональную охрану при возвращении в Россию.
«Я бы посоветовал ему скорее выздороветь, это первое. Посоветовал бы быть внимательнее и аккуратнее. Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - уточнил Гудков и при этом отметил, что не сомневается в намерении оппозиционера вернуться в Россию.
«Насколько я знаю Алексея, если он будет в состоянии вернуться по состоянию здоровья, то он обязательно вернется. Это просто у него такой характер», - считает бывший депутат.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня его перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа «Новичок». Сейчас же Навальный выписан из больницы и, по его словам, проходит курс реабилитации - все там же, в Германии.
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