В Госдуме обвинения Навального в адрес Путина считают «надуванием щёк»

В интервью Der Spiegel российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Он также уточнил, что других версий произошедшего у него нет. Кроме того, Навальный планирует после курса лечения в Германии вернуться в Россию, чтобы «оставаться парнем, который не боится».

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов в эфире НСН заявил что обвинения Навального в адрес Путина звучат нелепо.

«Эти заявления звучат нелепо и смешно! Это очевидное надувание щек перед его европейскими и американскими хозяевами. Ему и его соратникам, заказчикам надо, чтобы как можно чаще с фамилией "Навальный" звучала фамилия российского президента. Очевидно, что вне этой повестки, этого мифического "Новичка", страшного ФСБ, российского политического руководства - вся история с Навальным обнуляется, становится никому не нужной. Это очевидная PR-компания имени г-на Навального, для которой хороши все средства», - считает Морозов.

Он также напомнил, что российская сторона предлагает «вместе изучать анализы г-на Навального, следы на его одежде», чтобы установить причины произошедшего с оппозиционером.