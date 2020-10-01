Небензя назвал аморальными намеки на связь Путина с инцидентом с Навальным

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал аморальными намеки на связь президента РФ Владимира Путина с предположительным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.

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По его словам, подобные заявления «абсурдны в принципе» и являются оскорбительными. Между тем, постпред призвал ФРГ сотрудничать с российской властью.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа "Новичок".

Западные политики называют инцидент с Навальным "попыткой убийства" и требуют от российской власти в связи с этим дать разъяснения.


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