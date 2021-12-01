Это и его Крым: Кремль «дожимает» Лукашенко с признанием
Несмотря на крепкую дружбу с Россией и заявления МИД Белоруссии о том, что Крым является российским, официально Лукашенко пока так и не признал присоединение полуострова к нашей стране.
О крепких и доверительных отношениях России и Белоруссии известно давно. Президенты обеих стран часто выступают с похожими позициями на мировой арене. Несмотря на все это, глава Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор официально так и не признал присоединение Крыма к России.
При этом Лукашенко утверждает, что признание им Крыма – это само собой разумеющийся факт. Ранее в беседе с журналистами он отметил, что между ним и Путиным «такого вопроса даже не стоит». Президент Белоруссии собрался посетить Крым, что, по его словам, означает официальное признание вхождения полуострова в состав РФ.
Лукашенко заявил, что «это и его Крым» тоже и добавил, что уже и раньше просил Путина взять его с собой, чтобы посмотреть на инновации полуострова, но президент России пока так этого и не сделал.
В ответ на заявления президента Белоруссии глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что решение Лукашенко посетить полуостров соответствует духу братских отношений между двумя народами, и визит лидера соседнего государства откроет множество возможностей для развития отношений Крыма и Белоруссии.
При этом белорусский политолог Андрей Елисеев считает, что «Кремль дожимает по всем фронтам».
«Кремль дожимает по всем фронтам и столь необходимую денежную поддержку для Лукашенко увязал не только с подписанием интеграционных документов, но и с однозначным признанием Крыма российским. <...>Пара миллиардов найдется, намекает Кремль, но ларчик с ними находится в Крыму – милости просим!», - написал он на своей странице в Facebook.
Елисеев считает, что в Кремле рассчитывали на то, что Лукашенко приедет в Крым еще 4 ноября, в День народного единства, и подпишет интеграционные соглашения. Однако, отмечает политолог, этого не случилось, так как президент Белоруссии отправился с визитом в «красную зону» одной из инфекционных больниц страны.
«Визит Лукашенко в Крым – для Кремля и важная психологическая веха в отношениях с Минском, и практическое политическое действо. По замыслу Москвы, подписание интеграционных соглашений и их последующее воплощение в жизнь лишит Беларусь суверенитета во внутренних делах, а окончательное признание Крыма российским – во внешних», - считает Елисеев.
При этом формально в Белоруссии признают присоединение Крыма к России. Так, в начале ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал полуостров «российским» и заявил, что позиция дружественного России государства по констатации «реального факта» остается неизменной.
Но официальных документов пока так и не последовало. Еще в августе Лукашенко назвал условия для признания Крыма российским. Он заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.
В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Крым по закону РФ входит в состав Союзного государства как территория нашей страны. Он добавил, что Договор о Союзном государстве с Белоруссией действует с 1999 года. По словам Лаврова, Крым на законных основаниях является территорией РФ и частью Союзного государства, как и Белоруссия.
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает такое заявление белорусского президента «странным». Журналист отметил, что принимать политические решения в зависимости от иностранных олигархов является недальновидным способом. По мнению Соловьева, Лукашенко держит РФ на дистанции из-за старых обид.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание Крыма официальным Минском нужнее Белоруссии, чем России, и является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы.
«Обид с нашей стороны никаких нет. Признание или непризнание, Белоруссии или другой страны – это дело времени. Грамотные государственные деятели смотрят далеко вперед и принимают верные решения, а Лукашенко принимает неверное решение и приводит неверные доводы», - заявил он.
Бывший член белорусской общественной палаты, представитель Института стран СНГ в Минске Николай Сергеев в беседе с РИА ФАН отметил, что Лукашенко не признает Крым, потому что боится окончательно разорвать отношения с Западом.
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