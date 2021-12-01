Это и его Крым: Кремль «дожимает» Лукашенко с признанием

О крепких и доверительных отношениях России и Белоруссии известно давно. Президенты обеих стран часто выступают с похожими позициями на мировой арене. Несмотря на все это, глава Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор официально так и не признал присоединение Крыма к России.

При этом Лукашенко утверждает, что признание им Крыма – это само собой разумеющийся факт. Ранее в беседе с журналистами он отметил, что между ним и Путиным «такого вопроса даже не стоит». Президент Белоруссии собрался посетить Крым, что, по его словам, означает официальное признание вхождения полуострова в состав РФ.

Лукашенко заявил, что «это и его Крым» тоже и добавил, что уже и раньше просил Путина взять его с собой, чтобы посмотреть на инновации полуострова, но президент России пока так этого и не сделал.

В ответ на заявления президента Белоруссии глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что решение Лукашенко посетить полуостров соответствует духу братских отношений между двумя народами, и визит лидера соседнего государства откроет множество возможностей для развития отношений Крыма и Белоруссии.