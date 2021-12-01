Кулеба пригрозил Минску в случае признания Крыма

По его словам, если Минск действительно признает полуостров российским, Киев будет действовать «по полной программе».

«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Лукашенко заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России. По его словам, у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.



