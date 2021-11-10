Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Ранее в Белоруссии большие группы мигрантов пересекли границу с Польшей. Некоторых из них удалось поймать, остальные находятся в розыске. В Европейском союзе обвиняют в случившемся Россию и Белоруссию.

В ответ на это замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поведение Лукашенко – это ответная реакция на действия Европы.