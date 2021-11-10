Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским
Крым принадлежит России. Об этом в беседе с агентством «РИА Новости» заявил глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Политик подтвердил, что позиция дружественного России государства остается неизменной.
В МИД Белоруссии отметили реальность данного факта и посоветовали, «исходить из этого».
Ранее в Белоруссии большие группы мигрантов пересекли границу с Польшей. Некоторых из них удалось поймать, остальные находятся в розыске. В Европейском союзе обвиняют в случившемся Россию и Белоруссию.
В ответ на это замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поведение Лукашенко – это ответная реакция на действия Европы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским
- В центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч
- Звезда «Зимней вишни» Сафонова попала в больницу после ДТП
- В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
- Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
- Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
- Голикова выступила за всеобщую вакцинацию от коронавируса
- Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции
- Британские диетологи рассказали о пользе кофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru