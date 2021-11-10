Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Крым принадлежит России. Об этом в беседе с агентством «РИА Новости» заявил глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Политик подтвердил, что позиция дружественного России государства остается неизменной.

В МИД Белоруссии отметили реальность данного факта и посоветовали, «исходить из этого».

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Ранее в Белоруссии большие группы мигрантов пересекли границу с Польшей. Некоторых из них удалось поймать, остальные находятся в розыске. В Европейском союзе обвиняют в случившемся Россию и Белоруссию.

В ответ на это замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поведение Лукашенко – это ответная реакция на действия Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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