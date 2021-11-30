Лукашенко заявил, что «Белавиа» полетит в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что национальный авиаперевозчик «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, передает РИА Новости.
По словам Лукашенко, полеты начнутся «тогда , когда нам нужно будет». Он также отметил, что рейсы, вероятнее всего, будут в облет Украины, что увеличит время в пути почти в 2 раза.
Кроме того, президент указал на тот факт, что на полуострове находится белорусский санаторий.
Ранее в интервью РИА Новости Лукашенко рассказал, что хотел бы посетить Севастополь, Бельбек и Ялту. Он добавил, что несколько раз обсуждал с Путиным поездку на полуостров, что обязательно произойдёт, «когда удобнее будет время».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Ростехнадзор проверит сообщение о намеренном повреждении датчиков на «Листвяжной»
- Взрыв кислородного баллона произошел в больнице в Мурманске
- Twitter будет удалять опубликованные без согласия фото и видео
- Дмитрий Губерниев запустил флэшмоб в поддержку хоккеиста Панарина
- Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX
- В Бундестаге не поддерживают идею США остановить «Северный поток 2»
- Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках
- Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей медикам, заразившимся COVID-19
- Попова подтвердила, что штамма «омикрон» в России нет
- Лев Лещенко отверг идею заменить Градского на «Голосе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru