Лукашенко заявил, что «Белавиа» полетит в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что национальный авиаперевозчик «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, полеты начнутся «тогда , когда нам нужно будет». Он также отметил, что рейсы, вероятнее всего, будут в облет Украины, что увеличит время в пути почти в 2 раза.



Кроме того, президент указал на тот факт, что на полуострове находится белорусский санаторий.

Ранее в интервью РИА Новости Лукашенко рассказал, что хотел бы посетить Севастополь, Бельбек и Ялту. Он добавил, что несколько раз обсуждал с Путиным поездку на полуостров, что обязательно произойдёт, «когда удобнее будет время».



