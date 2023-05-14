Крым наш. Власти полуострова пересмотрят решение о передаче Крыма УССР
В Крыму собираются пересмотреть решение о передаче полуострова Украинской ССР. А планы Киева по «возвращению» Крыма военным путем не воспринимают всерьез.
Власти Крыма рассмотрят вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом РИА Новости заявил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.Вопрос рассмотрит президиум парламента Крыма. Инициативу обсудят на ближайшем заседании, уточнил Константинов.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в комментарии с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия имеет на это полное право, но в случае реализации такого решения Москва вновь получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.
«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему», - рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе контрнаступления Киев попытается «захватить» Крым, сообщает финское издание Yle. По его мнению, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что люди, говорящие о возможности блокады Крыма на истощение, живут в несуществующей реальности.
«Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется. Даже если не будет каких-то военных действий, Крымский мост очень сложно разрушить, он весьма устойчивый. Во-первых, на Крымском мосту не все держится. Есть и останется сухопутный коридор в Крым. Во-вторых, первые три года мы жили без моста. Была полная блокада, но от голода мы не умерли, нормально работала паромная переправа», - заключил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не раз предупреждал, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной. Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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