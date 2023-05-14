Крым наш. Власти полуострова пересмотрят решение о передаче Крыма УССР

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в комментарии с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия имеет на это полное право, но в случае реализации такого решения Москва вновь получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.

«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему», - рассказал он.



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ходе контрнаступления Киев попытается «захватить» Крым, сообщает финское издание Yle. По его мнению, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».