В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом
Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные материалы, которые до этого утекли в Сеть.
Издание отмечает, что начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крым должен быть возвращен Украине летом 2023 года.
Украина не сможет захватить Крым.Так оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в борьбе за полуостров бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым готов к контрнаступлению Украины, никакой катастрофы не будет. Он отметил, что решение о возведении оборонительных сооружений на полуострове и на подступах к нему было правильным. Аксенов подчеркнул, что власти обязаны были подготовиться к любому развитию событий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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