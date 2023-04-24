В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом

Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные материалы, которые до этого утекли в Сеть.

Издание отмечает, что начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крым должен быть возвращен Украине летом 2023 года.