В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом

Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на секретные материалы, которые до этого утекли в Сеть.

Издание отмечает, что начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крым должен быть возвращен Украине летом 2023 года.

Рогов: Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2»

Украина не сможет захватить Крым.Так оценил шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в борьбе за полуостров бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым готов к контрнаступлению Украины, никакой катастрофы не будет. Он отметил, что решение о возведении оборонительных сооружений на полуострове и на подступах к нему было правильным. Аксенов подчеркнул, что власти обязаны были подготовиться к любому развитию событий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры