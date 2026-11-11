Организаторы раскрыли цели спортивного фестиваля «Победить и вернуться»
Алексей Долгов заявил НСН, что на фестивале делают первые шаги дети с шести лет, которые не могут участвовать в официальных соревнованиях.
Спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» призван создать связь между поколениями, показать молодым людям примеры настоящих героев, заявил президент национальной Ассоциации карате, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Алексей Долгов в пресс-центре НСН.
«Наш фестиваль объединяет и молодежь, и ветеранов. Основная направленность, конечно, на детско-юношеский спорт. У нас принимают участие дети, которые по спортивным показателям не могут участвовать на официальных соревнованиях, например, дети с шести лет. Это первые их шаги в спорт. Для них это хороший опыт, встречи, спортивные навыки и определенная мотивация. Мы всегда приводим в пример наших ветеранов, наших сотрудников, которые когда-то тоже делали первые шаги, начинали со спорта. Когда мы проводим мероприятие, мы всегда приглашаем действующий сотрудников и ветеранов. Основная цель – связь между поколениями», - отметил он.
15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.
По словам организаторов, фестиваль «Победить и вернуться» мотивируют молодое поколение заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, совершенствовать свои физические навыки, психологическую устойчивость и помогают культивировать национальное самосознание, прививать чувство патриотизма, показывают пример любви к своему Отечеству.
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