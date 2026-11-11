Организаторы раскрыли цели спортивного фестиваля «Победить и вернуться»

15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.

По словам организаторов, фестиваль «Победить и вернуться» мотивируют молодое поколение заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, совершенствовать свои физические навыки, психологическую устойчивость и помогают культивировать национальное самосознание, прививать чувство патриотизма, показывают пример любви к своему Отечеству.

