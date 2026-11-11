Адвокат предупредила о последствиях публикации фото постороннего человека в соцсетях
Съемка постороннего человека без его согласия и публикация фотографии в соцсетях с целью высмеивания нарушают личные неимущественные права, гражданин может требовать удаления снимка и компенсации морального вреда. Об этом заявила «Ленте.ру» адвокат, правозащитник Екатерина Кутузова.
«Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Исключения касаются случаев, когда съемка ведется в общественных местах и гражданин не является основным объектом снимка, либо когда изображение используется в государственных или общественных интересах», - рассказала эксперт.
Публикация фото с насмешкой может быть расценена как распространение сведений, умаляющих честь и достоинство. В этом случае есть основания для требования компенсации морального вреда. Для защиты своих прав гражданину нужно собрать доказательства: сделать скриншоты публикации, сохранить ссылку на страницу, переписку с автором. Затем необходимо направить требование об удалении снимка автору поста или администрации социальной сети. При неисполнении требования гражданин может подать в суд иск о защите права на изображение, удалении фото и взыскании компенсации морального вреда.
Кутузова заключила, что съемка в общественном месте не дает права публиковать фото для насмешек, если человек является основным объектом изображения.
Ранее адвокат Сергей Жорин предупредил о крупных штрафах за распространение ИИ-фотографий с несуществующими пожарами или взрывами.
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