Адвокат предупредила о последствиях публикации фото постороннего человека в соцсетях

«Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Исключения касаются случаев, когда съемка ведется в общественных местах и гражданин не является основным объектом снимка, либо когда изображение используется в государственных или общественных интересах», - рассказала эксперт.

Публикация фото с насмешкой может быть расценена как распространение сведений, умаляющих честь и достоинство. В этом случае есть основания для требования компенсации морального вреда. Для защиты своих прав гражданину нужно собрать доказательства: сделать скриншоты публикации, сохранить ссылку на страницу, переписку с автором. Затем необходимо направить требование об удалении снимка автору поста или администрации социальной сети. При неисполнении требования гражданин может подать в суд иск о защите права на изображение, удалении фото и взыскании компенсации морального вреда.

Кутузова заключила, что съемка в общественном месте не дает права публиковать фото для насмешек, если человек является основным объектом изображения.

Ранее адвокат Сергей Жорин предупредил о крупных штрафах за распространение ИИ-фотографий с несуществующими пожарами или взрывами.

