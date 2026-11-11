Иран признал аргентинские ВМС и ВВС террористическими организациями
11 ноября 202612:46
Юлия Савченко
Иран объявил террористическими организациями Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Тегеран принял меры в ответ на решение Буэнос-Айреса признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией, пишет RT.
В апреле аргентинское правительство объявило КСИР террористическим формированием. До этого корпус внесли в список террористических организаций Евросоюза.
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