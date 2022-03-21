Песков оценил возможность встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «пока нечего фиксировать», сообщает РИА Новости.

В офисе Зеленского допустили, что переговоры с Россией продлятся «несколько недель»

По его словам, на российско-украинских переговорах пока ещё нет никаких договоренностей, поэтому нет и повода для встречи глав государств.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров»", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры