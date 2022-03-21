Песков оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «пока нечего фиксировать», сообщает РИА Новости.
По его словам, на российско-украинских переговорах пока ещё нет никаких договоренностей, поэтому нет и повода для встречи глав государств.
«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров»", - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает RT.
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