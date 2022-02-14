«Критическая ж***»: В Киеве объяснили инсценировку эвакуации олигархов из Украины

«Дипломаты тоже уезжают. Но посольства не прекращают работать, просто сокращается персонал. Я объясняю это очень просто: вот эта фантасмагорическая беспрецедентная компания «Путин нападет» запустила механизм, который предусматривает определенный протокол действий. В соответствии с ним надо вывозить граждан и предлагать им уехать. Просто если этого не сделать, то тогда будет понятно, что это все мистификация. А американцы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поверили в то, что Путин нападет», - отметил он.

При этом, по его мнению, США «таким образом выстраивают беспроигрышную ситуацию».

«Если Путин нападет – они были правы и все, что могли сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство – да. А если Путин не нападет, то они скажут: «Мы его напугали, поэтому он не напал». Но, по-моему, они слишком далеко зашли, и теперь, если Путин не нападет, то, конечно, американцы окажутся в самой настоящей критической ж***. И какие дураки найдутся для того, чтобы поверить им в следующий раз – не знаю», - заключил Погребинский.