«Критическая ж***»: В Киеве объяснили инсценировку эвакуации олигархов из Украины
Политолог Михаил Погребинский считает, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.
США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
На фоне заявлений западных СМИ о готовящемся «российском вторжении», которое якобы произойдет 14 февраля, более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Одновременно с этим страну покидают олигархи и бизнесмены. Погребинский подтвердил, что предприниматели уезжают сами и вывозят свои семьи из страны.
«Дипломаты тоже уезжают. Но посольства не прекращают работать, просто сокращается персонал. Я объясняю это очень просто: вот эта фантасмагорическая беспрецедентная компания «Путин нападет» запустила механизм, который предусматривает определенный протокол действий. В соответствии с ним надо вывозить граждан и предлагать им уехать. Просто если этого не сделать, то тогда будет понятно, что это все мистификация. А американцы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поверили в то, что Путин нападет», - отметил он.
При этом, по его мнению, США «таким образом выстраивают беспроигрышную ситуацию».
«Если Путин нападет – они были правы и все, что могли сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство – да. А если Путин не нападет, то они скажут: «Мы его напугали, поэтому он не напал». Но, по-моему, они слишком далеко зашли, и теперь, если Путин не нападет, то, конечно, американцы окажутся в самой настоящей критической ж***. И какие дураки найдутся для того, чтобы поверить им в следующий раз – не знаю», - заключил Погребинский.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вступление России в войну в Донбассе – это только один из трех возможных сценариев развития событий.
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