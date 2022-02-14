От санкций до разделения Украины: В России назвали три сценария развития конфликта

Академик Константин Сивков считает, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.


Вступление России в войну в Донбассе- лишь один из трех возможных сценариев развития событий, рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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«Вариант первый и наиболее мягкий: Россия естественно не прекращает свои действия на границе, которые законны, и Украина будет использовать Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года для введения масштабных санкций. Второй вариант - этот документ может быть поводом для того, чтобы помимо санкций начать массивное оснащение Украины вооружением. Но это уже будут не просто противотанковые ракетные комплексы. И третий вариант: убедившись, что Россия никак не реагирует, Украина под соусом необходимости нейтрализации угроз со стороны РФ начнет масштабные военные действия на Донбассе. Если в этом случае ДНР и ЛНР не смогут отбить эту агрессию, то весьма вероятно Россия вступит в военный конфликт», - предположил он.

Военный эксперт также описал сценарий возможного участия России в войне на Украине.

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«Удары будут наноситься с северной границы на юг. Скорее всего ВСУ будут в окружении, а потом российские войска могут двинуться на запад. Вступая в войну, ВСУ обеспечивают реализацию контроля по границе, по которой Украина будет разделена. Также будет введена оккупационная администрация», - заключил Сивков.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, а по приказу ее «заокеанских друзей».

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
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