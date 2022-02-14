СМИ: Украинские олигархи и политики массово покидают страну
Олигархи, бизнесмены и политики массово покидают Украину, пишет «Украинская правда».
По данным издания, депутаты и предприниматели вылетают из страны чартерными и частными рейсами: только за воскресенье Украину покинули около 20 бортов. В частности, среди вылетевших — самолеты олигарха Рината Ахметова и бывшего вице-премьера Бориса Колесникова, пишет Газета.ру.
«Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ (партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». - НСН), миллионер Игорь Абрамович. По данным издания от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — отмечает «Украинская правда».
Ранее стало известно, что с 14 февраля Украина намерена закрыть свое воздушное пространство в связи с якобы готовящимся «нападением» России, сообщает Ura.ru.
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