РПЦ: Бог в Конституции не разделит верующих
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в эфире НСН выразил уверенность, что упоминание бога в Конституции не вызовет критики со стороны представителей других религий.
Принять внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции, в которой упоминается бог, рекомендовал депутатам комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе в эфире НСН выразил уверенность, что это не вызовет критики со стороны представителей других религий.
«В пятницу было заседание Межрелигиозного совета России, в который входят представители Буддийской сангхи в России, а также Христианского межконфессионального консультативного комитета. По итогам было опубликовано коммюнике, из которого следует, что предложение Святейшего патриарха об упоминании бога в Конституции получило поддержку всего религиозного сообщества России, которое на этом заседании и было представлено», - объяснил клирик.
Тем не менее, он не считает, что решение профильного комитета Госдумы было предопределено.
«Государственная дума - это орган государственной власти, который принимает самостоятельные решения. Но, будучи народными представителями, как мне кажется, восприняли тот импульс, который идет от межрелигиозного сообщества нашей страны, поддержавшего это предложение», - заключил Кипшидзе.
Напомним, президент внес в Госдуму поправки к проекту об изменении Конституции 2 марта. В одно из них говорится: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, <...> признает исторически сложившееся государственное единство».
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