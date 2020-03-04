РПЦ: Бог в Конституции не разделит верующих

Принять внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции, в которой упоминается бог, рекомендовал депутатам комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе в эфире НСН выразил уверенность, что это не вызовет критики со стороны представителей других религий.

«В пятницу было заседание Межрелигиозного совета России, в который входят представители Буддийской сангхи в России, а также Христианского межконфессионального консультативного комитета. По итогам было опубликовано коммюнике, из которого следует, что предложение Святейшего патриарха об упоминании бога в Конституции получило поддержку всего религиозного сообщества России, которое на этом заседании и было представлено», - объяснил клирик.