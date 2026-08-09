В Госдуме предупредили о мошенниках, создающих поддельные сайты ЦБ
Мошенники вновь начали активно создавать поддельные сайты, визуально копирующие официальный сайт Банка России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.
По его словам, злоумышленники используют государственную символику и дизайн регулятора, чтобы вызвать доверие у граждан и убедить их в необходимости срочно оформить новые кредиты. Парламентарий пояснил, что посетителям таких фейковых страниц сообщают о якобы уже оформленных на их имя мошеннических займах. Чтобы «аннулировать» их или защитить свои средства, жертву заставляют самостоятельно брать новые кредиты в разных банках. В реальности же все полученные таким образом деньги уходят преступникам.
Депутат подчеркнул, что Банк России не взаимодействует с населением через подобные интернет-ресурсы и никогда не требует брать займы или переводить деньги на «безопасные счета». Любые подобные призывы - верный признак обмана. В качестве главной меры защиты Немкин посоветовал не поддаваться панике, не принимать поспешных финансовых решений и всегда перепроверять информацию. При любых сомнениях в безопасности счетов или кредитной истории следует самостоятельно звонить в банк по номеру, указанному на официальной карте или сайте.
Ранее в МВД РФ рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате, когда злоумышленники намеренно оставляют банковские карты в банкоматах, чтобы затем обвинить нашедшего их человека в краже и вымогать у него деньги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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