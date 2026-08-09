В Госдуме предупредили о мошенниках, создающих поддельные сайты ЦБ

По его словам, злоумышленники используют государственную символику и дизайн регулятора, чтобы вызвать доверие у граждан и убедить их в необходимости срочно оформить новые кредиты. Парламентарий пояснил, что посетителям таких фейковых страниц сообщают о якобы уже оформленных на их имя мошеннических займах. Чтобы «аннулировать» их или защитить свои средства, жертву заставляют самостоятельно брать новые кредиты в разных банках. В реальности же все полученные таким образом деньги уходят преступникам.

Депутат подчеркнул, что Банк России не взаимодействует с населением через подобные интернет-ресурсы и никогда не требует брать займы или переводить деньги на «безопасные счета». Любые подобные призывы - верный признак обмана. В качестве главной меры защиты Немкин посоветовал не поддаваться панике, не принимать поспешных финансовых решений и всегда перепроверять информацию. При любых сомнениях в безопасности счетов или кредитной истории следует самостоятельно звонить в банк по номеру, указанному на официальной карте или сайте.

Ранее в МВД РФ рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате, когда злоумышленники намеренно оставляют банковские карты в банкоматах, чтобы затем обвинить нашедшего их человека в краже и вымогать у него деньги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».