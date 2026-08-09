European Aquatics: Россия может принять ЧЕ-2028 по водным видам спорта

Россия сохраняет за собой право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Об этом ТАСС заявил президент Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва.

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Силва пояснил, что поскольку российская сторона не смогла принять турнир в 2024 году, его проведение было перенесено на 2028-й. Он добавил, что в ближайшие дни организация намерена оценить текущую ситуацию и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство Татарстана, Федерацию водных видов спорта России и европейскую федерацию. Финальное решение, по его словам, будет принято после обсуждения этого вопроса с European Aquatics.

В свою очередь, министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее сообщал, что Казань пока остается в календаре соревнований 2028 года, а переговоры с European Aquatics продолжаются.

Ранее European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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