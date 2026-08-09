Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз

Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам будущего российских военных баз на сирийской территории. Об этом сообщает сирийское госагентство Sana со ссылкой на управление по связям с общественностью МИД САР.

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В ведомстве отметили, что этот документ стал итогом полутора лет переговоров и окончательно определил статус баз в Хмеймиме и Тартусе. В сирийском МИДе выразили уверенность, что подписание меморандума откроет новую страницу в двусторонних отношениях между РФ и Сирией. Также в министерстве уточнили, что теперь российские базы будут переформатированы в центры совместной военной подготовки.

Ранее силы международной коалиции во главе с США вывели свой военный контингент с территории Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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