Песков: Макрон после визита в Киев ещё не беседовал с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки разговора Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона пока неизвестны, сообщает ТАСС.
По его словам, после визита на Украину президент Франции ещё не беседовал с российским лидером.
«Мы пока не располагаем информацией. Путин с Макроном ещё не поговорили», - сказал представитель Кремля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал содержательными и насыщенными прошедшие 7 февраля переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.
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