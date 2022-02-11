Песков: Макрон после визита в Киев ещё не беседовал с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки разговора Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона пока неизвестны, сообщает ТАСС.

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По его словам, после визита на Украину президент Франции ещё не беседовал с российским лидером.

«Мы пока не располагаем информацией. Путин с Макроном ещё не поговорили», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал содержательными и насыщенными прошедшие 7 февраля переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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