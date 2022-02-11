Песков: Макрон после визита в Киев ещё не беседовал с Путиным

По его словам, после визита на Украину президент Франции ещё не беседовал с российским лидером.

«Мы пока не располагаем информацией. Путин с Макроном ещё не поговорили», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал содержательными и насыщенными прошедшие 7 февраля переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает RT.

