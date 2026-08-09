СМИ: Студия актера Александра Невского ушла в убыток на $19 млн

По информации SHOT, последние фильмы студии собрали в прокате всего $1,5 млн при производственных затратах в $20,5 млн. В результате общий убыток компании достиг $19 млн. В проектах Невского снимались известные западные актеры, среди которых Дэнни Трехо, Эрик Робертс и Марк Дакаскос.

Александр Невский получил прозвище «русский Арнольд Шварценеггер» за внешнее сходство и подражание знаменитому голливудскому актеру. За свою карьеру Невский выступил режиссером фильма «Черная роза» (2014), написал сценарии к восьми картинам и сыграл в 19 лентах. В его фильмографии такие проекты, как «Затерянные в Рио Браво», «Разборка в Маниле» и «Красные пророчества».

Ранее Amazon отказалась выпускать фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».