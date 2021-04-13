Путин и Байден обсудили возможность личной встречи

Отмечается, что это вторая беседа стала для глав государств за время Байдена в должности главы США. Первый диалог президентов прошел еще 26 января. В Кремле уточнили, что инициатором переговоров являлся Байден.

По данным пресс-службы, американский президент предложил Путину встретиться лично в "третьей стране". Как уточняет ОТР, встреча может произойти летом. В Кремле пообещали рассмотреть такую возможность. Встреча "на высшем уровне" может быть организована в "обозримой перспективе".

Агентство передает, что на повестке переговоров также были вопросы, посвященные конфликту на юго-востоке Украины и соглашения по климату. Кроме того, лидеры двух стран обсудили "глобальную безопасность". Ura.ru отмечает, что президенты также обсудили иранскую ядерную программу и ситуацию в Афганистане.

