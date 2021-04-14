Политологи считают, что разговор Путина и Байдена можно считать хорошим знаком
Разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом можно считать хорошим знаком, сообщает РИА Новости со ссылкой на политологов.
По их словам, телефонный разговор расценивается как попытка Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями Байдена в адрес Путина, поэтому о потеплении отношений говорить рано.
Как сообщил директор Центра политической информации Алексей Мухин, «формат личной очной встречи представляется с трудом». «У Путина очень хорошая позиция, так как Байден, по сути, его оскорбил», – сказал он. «А вот Джозеф Байден, судя по всему, сделает вид, что ничего и не произошло», - отметил эксперт.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также считает, что Байден может «отыграть назад» историю. При этом он считает, что состоявшийся во вторник разговор вряд ли можно считать сигналом к потеплению отношений.
Отмечается, что это вторая беседа стала для глав государств за время Байдена в должности главы США. Первый диалог президентов прошел еще 26 января. В Кремле уточнили, что инициатором переговоров являлся Байден.
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