«Президент ОМОНа». Инаугурацию Лукашенко сравнили с «воровской сходкой»
«Тайная» инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко напоминает «воровскую сходку для коронации», заявил Tut.by член Координационного совета республики Павел Латушко.
«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?», - задался вопросом оппозиционер.
По его словам, Лукашенко стал президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».
Политик считает, что президент Белоруссии остался на своем посту из-за «дьявольской жажды власти и параноидального страха».
Ранее днем в Минске прошла неожиданная инаугурация Лукашенко. На церемонии присутствовали несколько сотен человек, однако многие сотрудники СМИ и общественности не были уведомлены о готовящемся мероприятии.
Перед церемонией пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации и пообещала сделать это позднее.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что лично он не знал о мероприятии.
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