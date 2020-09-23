«Президент ОМОНа». Инаугурацию Лукашенко сравнили с «воровской сходкой»

Политик считает, что президент Белоруссии остался на своем посту из-за «дьявольской жажды власти и параноидального страха».

Ранее днем в Минске прошла неожиданная инаугурация Лукашенко. На церемонии присутствовали несколько сотен человек, однако многие сотрудники СМИ и общественности не были уведомлены о готовящемся мероприятии.

Перед церемонией пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации и пообещала сделать это позднее.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что лично он не знал о мероприятии.

