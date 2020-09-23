«Президент ОМОНа». Инаугурацию Лукашенко сравнили с «воровской сходкой»

«Тайная» инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко напоминает «воровскую сходку для коронации», заявил Tut.by член Координационного совета республики Павел Латушко.

«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?», - задался вопросом оппозиционер.

По его словам, Лукашенко стал президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».

После инаугурации Лукашенко оппозиция Белоруссии проведет акцию неповиновения

Политик считает, что президент Белоруссии остался на своем посту из-за «дьявольской жажды власти и параноидального страха».

Ранее днем в Минске прошла неожиданная инаугурация Лукашенко. На церемонии присутствовали несколько сотен человек, однако многие сотрудники СМИ и общественности не были уведомлены о готовящемся мероприятии.

Перед церемонией пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации и пообещала сделать это позднее.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что лично он не знал о мероприятии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияИнаугурацияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры